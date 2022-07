Concert – Medjool, 28 juillet 2022, .

Concert – Medjool



2022-07-28 19:30:00 – 2022-07-28 21:00:00

Medjool, c est du bon rock d’Artic Monkeys, the Hives, No one et autre Red Hot.

Buvette et petite restauration sur place.

Medjool, c est du bon rock d’Artic Monkeys, the Hives, No one et autre Red Hot.

Buvette et petite restauration sur place.

Medjool, c est du bon rock d’Artic Monkeys, the Hives, No one et autre Red Hot.

Buvette et petite restauration sur place.

dernière mise à jour : 2022-06-28 par