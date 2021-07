Marseille Abbaye Saint-Victor Bouches-du-Rhône, Marseille Concert MÉDITERRANÉE – Choeur d’Hommes de La Villette Abbaye Saint-Victor Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Abbaye Saint-Victor, le dimanche 1 août à 18:00

Le Chœur d’Hommes de La Villette est un chœur polyphonique masculin a cappella fondé en 2014 au sein de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-La-Villette. Dirigé par Loïk Blanvillain, il est aujourd’hui composé de près de 30 choristes majoritairement architectes ou étudiants en architecture. Cette année, nous vous emmenons le long des rivages de Méditerranée. Un voyage musical baigné de soleil composé de chants traditionnels des pays côtiers de cette Mer, dans lequel se mêlent chants et poèmes à l’ombre fraîche des oliviers centenaires. Interprétation de chants toscan, napolitain, croate, albanais, hébreu, grec, chypriote, turc, corse, occitan, andalou, ladino, kabyle, soufi, libanais et syrien. Entrée libre, sans réservation, participation “au chapeau” Port du masque obligatoire pour le public

Entrée libre

♫♫♫ Abbaye Saint-Victor Place Saint-Victor, 13007 Marseille Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-01T18:00:00 2021-08-01T20:00:00

