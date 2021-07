Venasque Venasque Vaucluse, Venasque Concert méditerranée Choeur d’homme de la Villette Venasque Venasque Catégories d’évènement: Vaucluse

Venasque

Concert méditerranée Choeur d’homme de la Villette Venasque, 4 août 2021, Venasque. Concert méditerranée Choeur d’homme de la Villette 2021-08-04 – 2021-08-04 Église Notre Dame ou Esplanade de la Place des Tours 6 Le Village

Venasque Vaucluse Venasque Venez nombreux assister au concert du Chœur a capella d’Hommes de La Villette. Sous la direction de Loïk Blanvillain, il est composé d’environ vingt-cinq chanteurs; sa composition particulière en fait l’un des principaux chœurs d’hommes estudiantins. venasque@ventouxprovence.fr +33 4 90 66 11 66 dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Vaucluse, Venasque Autres Lieu Venasque Adresse Église Notre Dame ou Esplanade de la Place des Tours 6 Le Village Ville Venasque lieuville 43.99681#5.14543