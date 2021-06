Heurteauville Heurteauville Concert méditatifà la lyre Heurteauville Heurteauville Catégories d’évènement: Heurteauville

Concert méditatifà la lyre 2021-07-04 10:30:00 10:30:00 – 2021-07-04

Heurteauville Seine-Maritime

Moment d'évasion et voyage dans le temps sur un site naturel exceptionnel, au son de la lyre, instrument sorti tout droit de l'âge de fer. Prévoir tapis de sol, coussin et couverture. RDV à la mairie d'Heurteauville.Animée par le Murmure des Arbres

