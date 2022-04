Concert méditatif. Pour vivre la nuit entre découverte et lâcher prise Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge, 14 mai 2022 18:30, Paris.

Découvrez le nouveau parcours muséographique du musée de Cluny. Puis au cœur du frigidarium vivez une expérience méditative. Frédéric Nogray invite à lâcher prise et y fait sonner des bols en cristal.

Poussez la porte d’un musée de Cluny “nouvelle génération” et laissez-vous aller au plaisir de la découverte d’un tout nouveau parcours muséographique. Profitez-en pour vous poser un instant et aborder les œuvres dans l’apaisement le plus total !

Dans une légère pénombre, sous la majestueuse voûte du frigidarium, vivez une expérience méditative qui promet émerveillement et magie. De 19h30 à 22h30, le musicien Frédéric Nogray y livre une performance en continu et nous invite à lâcher prise en faisant sonner des bols chantants en cristal dont il a le secret.

Que vous restiez toute la soirée au musée, emporté par des sons hypnotiques ou que vous n’y passiez que cinq minutes, le temps d’une déambulation dans les salles nouvellement aménagées, détente du corps et de l’esprit sont au rendez-vous.

Pousser la porte du musée de Cluny, c’est entrer dans un lieu exceptionnel qui réunit au coeur de Paris des édifices prestigieux : les thermes gallo-romains de Lutèce (fin du 1er siècle), l’hôtel des abbés de Cluny (fin du 15e siècle) et un nouveau bâtiment d’accueil, conçu par l’architecte Bernard Desmoulin, ouvert au public en juillet 2018.

Depuis sa création par l’État en 1843, l’établissement poursuit une politique active d’acquisition d’oeuvres et de modernisation de ses espaces. Un important chantier de rénovation, Cluny 4, engagé en 2016 avec le soutien du ministère de la Culture, a pour objectifs principaux l’accessibilité pour tous les publics et une valorisation accrue des bâtiments, et des collections. Ce projet, qui comporte quatre grands axes, restauration des bâtiments, construction d’un nouvel espace d’accueil, refonte des parcours muséographiques et amélioration de l’insertion urbaine, est prévu s’achever fin 2020.

Depuis le 14 juillet 2018, le nouvel accueil permet d’accéder à un parcours de visite restreint autour des thermes gallo-romains, des plus belles pièces de sa collection et des dernières acquisitions présentées à l’étage. Les salles de l’hôtel médiéval et la cour restent, elles, fermées pour poursuivre les travaux d’accessibilité et la refonte complète des parcours de visite.

Des expositions temporaires, dont celles coproduites avec la Rmn-Gp continuent de rythmer la vie du musée, comme les nombreux événements et activités qui y sont programmés : conférences, rencontres littéraires, concerts de musique médiévale, visites et ateliers…

To push the door of the museum of Cluny, it is at first to enter an exceptional place which gathers(combines) at the heart of Paris two prestigious buildings. The hotel of the abbots of Cluny built in the end of the XVth century is one of the two only medieval residences kept(preserved) in the capital and the first example of mansion between court(yard) and garden. The chapel, built in the style Flamboyant Gothic, is the most beautiful space of this remarkable set(group). Visible since the outside of the museum but more understandable and more impressive for the visitor reached at the heart of the building, the vestiges of thermal baths ( public baths) Gallo-Romans of Cluny, said also the ” thermal baths of the North » by Lutetia, are among the most important kept(preserved) except the Mediterranean area. The frigidarium, the cold room of the thermal building, still possesses its arched coverage(cover) which peaks about 14 meters in height. Colored, diverse, sometimes strange, collections, stemming from a vast geographical area extending from the Mediterranean Basin to Scandinavia and in British islands, understand(include) paintings(paints), sculptures, tapestries, stained-glass windows, details(rooms) of silversmith’s trade or ivory, and offer a rich panorama of the artistic creation in the medieval time(period). The Lady in the unicorn, the hanging in the romantic history(story) thousand celebrated times, the sculptures of the cathedral Notre-dame de Paris and the stained-glass windows of the Sainte-Chapelle or still the rose and the golden altar of Basel are some masterpieces gathered(combined) in the rooms of the museum. hearing impairment

Empuje la puerta de un museo de Cluny “nueva generación” y déjese llevar por el placer de descubrir un nuevo recorrido museográfico. ¡Aprovecha para descansar un momento y abordar las obras con total tranquilidad! En una ligera penumbra, bajo la majestuosa bóveda del frigidarium, vive una experiencia meditativa que promete asombro y magia. De las 19.30 a las 22.30 horas, el músico Frédéric Nogray nos ofrece una actuación continua y nos invita a dejar de lado el sonido de los cuencos cantores de cristal de los que tiene el secreto. Ya sea que se quede toda la noche en el museo, llevado por sonidos hipnóticos o que solo pase cinco minutos, el tiempo de un paseo en las salas recién equipadas, relajación del cuerpo y la mente están a la cita.

Entrada libre (dentro del límite de plazas disponibles) Sábado 14 mayo, 18:30

