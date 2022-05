Concert méditatif. Pour vivre la nuit entre découverte et lâcher prise Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge Paris Catégorie d’évènement: Paris

Poussez la porte d’un musée de Cluny “nouvelle génération” et laissez-vous aller au plaisir de la découverte d’un tout nouveau parcours muséographique. Profitez-en pour vous poser un instant et aborder les œuvres dans l’apaisement le plus total ! Dans une légère pénombre, sous la majestueuse voûte du frigidarium, vivez une expérience méditative qui promet émerveillement et magie. De 19h30 à 22h30, le musicien Frédéric Nogray y livre une performance en continu et nous invite à lâcher prise en faisant sonner des bols chantants en cristal dont il a le secret. Que vous restiez toute la soirée au musée, emporté par des sons hypnotiques ou que vous n’y passiez que cinq minutes, le temps d’une déambulation dans les salles nouvellement aménagées, détente du corps et de l’esprit sont au rendez-vous.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Découvrez le nouveau parcours muséographique du musée de Cluny. Puis au cœur du frigidarium vivez une expérience méditative. Frédéric Nogray invite à lâcher prise et y fait sonner des bols en cristal. Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge 6 place Paul-Painlevé, 75005 Paris

