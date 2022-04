Concert méditatif aux sons des bols chantants tibétains (bien-être) Eu, 7 août 2022, Eu.

Concert méditatif aux sons des bols chantants tibétains (bien-être) Rendez-vous à l’Eglise de Monchy-sur-Eu Forêt Indivise d’Eu Eu

2022-08-07 14:30:00 14:30:00 – 2022-08-07 Rendez-vous à l’Eglise de Monchy-sur-Eu Forêt Indivise d’Eu

Eu Seine-Maritime

Profitez d’une pause, d’un moment d’évasion…

Entouré des sons des bols chantants et de ceux de la forêt, nous vous offrons un voyage dans le temps et la nature grâce à ces instruments envoûtants.

Prévoir tapis de sol, coussin et couverture.

Rendez-vous à l’Eglise de Monchy-sur-Eu

Animé par le Murmure des Arbres.

Prévoir chaussures de rando,

Traduction possible en anglais.

Animation ouverte aux personnes en situation de handicap visuel.

Prévoir tapis de sol, coussin et couverture…

