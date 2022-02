Concert : Médine Le Havre, 24 février 2022, Le Havre.

Concert : Médine Le Havre

2022-02-24 20:00:00 20:00:00 – 2022-02-24

Le Havre Seine-Maritime Le Havre

Retour de Médine au Tetris ! Depuis plus de 15 ans, le rappeur havrais joue de son timbre rocailleux pour mettre en relief ses textes débordant de musicalité. Écrites sous sa plume aiguisée, ses chansons percutantes et engagées n’ont pas peur de déranger. Naviguant aisément entre punchlines incisives, storytelling et messages intimes, il n’hésite plus à utiliser sa musique pour se livrer et dévoiler ses failles. Une chose est sûre : Médine ne laisse jamais personne indifférent.

Concert – [Rap], le jeudi 24 février à 20h00 au Tetris.

+33 2 35 19 00 38 https://letetris.fr/

dernière mise à jour : 2022-02-02 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie