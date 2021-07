Mareuil-sur-Lay-Dissais Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320, Mareuil-sur-Lay-Dissais CONCERT MÉDIÉVAL « RICHARD COEUR-DE-LION, LE ROI-TROUBADOUR » Mareuil-sur-Lay-Dissais Mareuil-sur-Lay-Dissais Catégories d’évènement: 85320

Mareuil-sur-Lay-Dissais

CONCERT MÉDIÉVAL « RICHARD COEUR-DE-LION, LE ROI-TROUBADOUR » Mareuil-sur-Lay-Dissais, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Mareuil-sur-Lay-Dissais. CONCERT MÉDIÉVAL « RICHARD COEUR-DE-LION, LE ROI-TROUBADOUR » 2021-07-23 – 2021-07-23

Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Actualités dernière mise à jour : 2021-05-31 par

Détails Catégories d’évènement: 85320, Mareuil-sur-Lay-Dissais Étiquettes évènement : Autres Lieu Mareuil-sur-Lay-Dissais Adresse Ville Mareuil-sur-Lay-Dissais lieuville 46.53685#-1.15388