Concert Médiéval Monléon-Magnoac Monléon-Magnoac Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Monléon-Magnoac

Concert Médiéval Monléon-Magnoac, 24 juillet 2022, Monléon-Magnoac. Concert Médiéval

MONLEON-MAGNOAC Notre Dame de Garaison Monléon-Magnoac Hautes-Pyrénées Notre Dame de Garaison MONLEON-MAGNOAC

2022-07-24 17:30:00 – 2022-07-24

Notre Dame de Garaison MONLEON-MAGNOAC

Monléon-Magnoac

Hautes-Pyrénées Musique et chants des pèlerins au XIIème siècle vers St-Jacques de Compostelle.

Dominique Metzlé baryton, harpes, flûtes et percussions. +33 6 87 04 99 08 http://www.pandore-prod.fr/ Notre Dame de Garaison MONLEON-MAGNOAC Monléon-Magnoac

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Monléon-Magnoac Autres Lieu Monléon-Magnoac Adresse Monléon-Magnoac Hautes-Pyrénées Notre Dame de Garaison MONLEON-MAGNOAC Ville Monléon-Magnoac lieuville Notre Dame de Garaison MONLEON-MAGNOAC Monléon-Magnoac Departement Hautes-Pyrénées

Concert Médiéval Monléon-Magnoac 2022-07-24 was last modified: by Concert Médiéval Monléon-Magnoac Monléon-Magnoac 24 juillet 2022 MONLEON-MAGNOAC Notre Dame de Garaison Monléon-Magnoac Hautes-Pyrénées

Monléon-Magnoac Hautes-Pyrénées