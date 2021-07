Bois-le-Roi Maison de Repos de Postcure et Psychiatrique Chantemerle Bois-le-Roi, Seine-et-Marne Concert-médiation du Quatuor Wassily à Chantermerle Maison de Repos de Postcure et Psychiatrique Chantemerle Bois-le-Roi Catégories d’évènement: Bois-le-Roi

Maison de Repos de Postcure et Psychiatrique Chantemerle, le lundi 13 septembre à 14:30

Les concert-médiation favorisent la rencontre et l’échange entre les publics et les musiciens interprètes professionnels constitués en quatuor à cordes. Les rencontres invitent chacun à (re)découvrir la musique de chambre, les instruments, le métier de musicien interprète et les modes de jeu dans une démarche de transmission. Il s’agit de faire rayonner la musique de chambre et son répertoire auprès de tous en partageant à la fois un savoir, un savoir-faire et une sensibilité propre aux musicien·ne·s. Les concert-médiation s’adressent à tous les publics et sont élaborées en étroite collaboration avec les équipes des structures partenaires afin de proposer une rencontre adaptée à la spécificité des bénéficiaires et aux objectifs visés. Un ensemble de musique de chambre, résident Proquartet, proposera une rencontre adaptée au public accueilli à Chantermerle Maison de Repos de Postcure et Psychiatrique Chantemerle 5 quai de la Ruelle 77590 Bois-le-Roi Bois-le-Roi Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-13T14:30:00 2021-09-13T15:30:00

