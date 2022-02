Concert Me voilà hors de naufrage Guimaëc, 13 février 2022, Guimaëc.

Concert Me voilà hors de naufrage Guimaëc

2022-02-13 – 2022-02-13

Guimaëc Finistère Guimaëc

A l’aube du baroque, dans un monde encore empreint des idéaux humanistes de la Renaissance, se développe un nouveau langage musical expression des passions humaines. Auprès d’Henri IV on trouve le luthiste d’origine malouine Charles Tessier, l’épinettiste Thomas Mithou, plus tard son fils, La Chapelle, ou encore Pierre Guédron. Au même moment, de l’autre côté de la Manche, prenant part à l’intense et riche vie musicale londonienne, on rencontre les organistes William Byrd et Thomas Morley, le luthiste John Dowland, ou John Bull.

Henriette de France, fille d’Henri IV et reine d’Angleterre, fût au cœur des bouleversement esthétiques et politiques de ce temps. Durant les troubles de la première révolution anglaise, afin de sauver sa vie, elle prit la fuite avec sa plus jeune fille à bord d’un voilier qui la mènera de Londres à la pointe du Finistère breton. Son navire s’échoua non loin de Porspoder, commune où elle trouva refuge avant de rejoindre Brest puis Paris.

Ce projet, actuellement en résidence, sera crée au Petit festival en juillet prochain. Cette soirée permettra aux curieux de jeter un oeil par la fenêtre pour en découvrir une étape de fabrication.

Ayumi Nakagaw clavecin, Patrick Wibart serpent

Guimaëc

