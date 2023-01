Concert : McDonnell Trio Port-Bail-sur-Mer Port-Bail-sur-Mer Port-Bail-sur-Mer Catégories d’Évènement: Manche

L'association Jazz et Musiques en Cotentin, organisatrice du festival annuel Les Arches en Jazz, vous convie à son concert d'hiver ! Les Irlandais ont le rythme dans la peau. Pas autant que les normands certes, mais tout de même, un concert de musiques Irish Folk ne peut être que mémorable !

L'occasion de se laisser porter par l'entrainante musique du pays vert.

Rendez-vous salle Emile Jeanne de SAINT-LÔ D'OURVILLE. Billets en vente dans les bureaux de l'Office de tourisme du Cotentin. contact@ot-cotentin.fr +33 2 33 04 03 07 https://www.encotentin.fr/live/rendez-vous/billetterie/

