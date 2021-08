Concert Mazet-Saint-Voy, 7 août 2021, Mazet-Saint-Voy. Concert 2021-08-07 20:30:00 20:30:00 – 2021-08-07

Mazet-Saint-Voy Haute-Loire Mazet-Saint-Voy EUR Nicole Tamestit, violon et Pierre Bouyer, piano forte.

Au programme : Mozart +33 4 71 59 71 56 http://www.ot-hautlignon.com/ dernière mise à jour : 2021-04-30 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Mazet-Saint-Voy Autres Lieu Mazet-Saint-Voy Adresse Ville Mazet-Saint-Voy lieuville 45.05271#4.23885