Concert Mazarski & Aman Dhio Saint-Pierre-Église, 18 février 2022, Saint-Pierre-Église.

Concert Mazarski & Aman Dhio Saint-Pierre-Église

2022-02-18 – 2022-02-18

Saint-Pierre-Église Manche Saint-Pierre-Église

MusiKenSaire et Art´Syndicate proposent pour cette nouvelle Escale un « rendez vous de l’ouïe » savoureux. Le duo AMAN DHIO ouvrira la soirée avec une musique inspirée du blues grec, le rebetiko, cédant ensuite la place à MAZARSKI, en formule quintet, pour un set swing jazz original et inspiré.

Concert assis, ouverture des portes à 20h.

Halle 901.

Billetterie en ligne et dans l’espace culturel Leclerc de Tourlaville, Maison de la Presse de St-Pierre-Eglise. Tarif 10€ , gratuit pour les moins de 16 ans.

MusiKenSaire et Art´Syndicate proposent pour cette nouvelle Escale un « rendez vous de l’ouïe » savoureux. Le duo AMAN DHIO ouvrira la soirée avec une musique inspirée du blues grec, le rebetiko, cédant ensuite la place à MAZARSKI, en formule…

contact@musikensaire.fr +33 2 33 54 39 10 https://musikensaire.fr/

MusiKenSaire et Art´Syndicate proposent pour cette nouvelle Escale un « rendez vous de l’ouïe » savoureux. Le duo AMAN DHIO ouvrira la soirée avec une musique inspirée du blues grec, le rebetiko, cédant ensuite la place à MAZARSKI, en formule quintet, pour un set swing jazz original et inspiré.

Concert assis, ouverture des portes à 20h.

Halle 901.

Billetterie en ligne et dans l’espace culturel Leclerc de Tourlaville, Maison de la Presse de St-Pierre-Eglise. Tarif 10€ , gratuit pour les moins de 16 ans.

Saint-Pierre-Église

dernière mise à jour : 2022-01-25 par