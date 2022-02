CONCERT – MAYBESHEWILL Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

CONCERT – MAYBESHEWILL Metz, 12 mars 2022, Metz. CONCERT – MAYBESHEWILL L’AÉROGARE STATION LOTHAIRE 69 rue Lothaire Metz

2022-03-12 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-12 L’AÉROGARE STATION LOTHAIRE 69 rue Lothaire

Metz Moselle Depuis 2006, Maybeshe aura sorti quatre albums de musique instrumentale cinématographique imposante. Après une longue carrière d’une décennie qui les a vus tourner sur quatre continents, ils ont tiré leur révérence en 2016 avec un spectacle à guichets fermés au Koko de Londres. Après s’être brièvement reformés à la demande de Robert Smith de The Cure pour le Meltdown Festival en 2018, 2021 les voit retourner en studio pour travailler sur leur nouvel album depuis Fair Youth en 2014. Concert Metz – Aérogare – Location de Salle – Privatisation – Happy hours L’AÉROGARE STATION LOTHAIRE

L’AÉROGARE STATION LOTHAIRE 69 rue Lothaire Metz

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Metz, Moselle Autres Lieu Metz Adresse L'AÉROGARE STATION LOTHAIRE 69 rue Lothaire Ville Metz lieuville L'AÉROGARE STATION LOTHAIRE 69 rue Lothaire Metz Departement Moselle

Metz Metz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metz/

CONCERT – MAYBESHEWILL Metz 2022-03-12 was last modified: by CONCERT – MAYBESHEWILL Metz Metz 12 mars 2022 Metz Moselle

Metz Moselle