CONCERT : MAYA Sarralbe, 2 avril 2022

2022-04-02 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-02 23:00:00 23:00:00

Mireille LOEFFLER est , auteure, compositrice, interprète, pianiste et saxophoniste.

Née malvoyante, elle perd définitivement la vue à la suite d’un accident à l’âge de douze ans.

C’est en milieu spécialisé qu’elle poursuit sa scolarité et rejoint à l’adolescence Paris où elle intègre l’INJA: l’Institution prestigieuse des jeunes aveugles de Paris. Elle y poursuit ses études, se spécialise dans la filière d’accordeur de piano, et prend des cours de solfège en parallèle de ses études.

Persévérante et déterminée, elle obtient son diplôme d’accordeur de piano, métier qu’elle exerce avec passion, et se lance en autodidacte dans le chant, le piano et prend des cours de saxophone.

À Paris, elle intègre divers groupes de musique. A partir de 2006, elle participe à plusieurs projets concerts. Elle donne également des cours de chant et dirige des groupes de chorale. Maya s’associe avec Vivien Larieu, pianiste malvoyant et la parolière Ariane Geeraert qui elle sur l’écriture, la composition l’interprétation chansons pour sortir un premier album.

La musique fait partie de la vie de Maya depuis son plus jeune âge. Initiée par sa famille, elle a baigné dans un univers musical côtoyant de grandes pointures internationales de Jazz tels que Marcel LOEFFLER ou encore Biréli LAGRÈNE qui font partie de sa famille.

Elle choisit « Maya » comme nom de scène. jongle entre diverses influences musicales comme la variété française, le jazz et la musique latine.

Entrepreneuse dans l’âme, elle crée sa structure d’accordeur de Piano en indépendante et continue à concilier ses deux passions. Toujours avec l’envie de partager, Maya rejoint l’association Vue (d’) ensemble, au sein de laquelle elle lance et anime un atelier de Chorale “La Vue Enchantée” qui prend rapidement de l’ampleur. Une quinzaine de personnes intègrent cette chorale. En six mois, le groupe évolue très vite et organise des concerts dans le centre de Strasbourg.

Maya continue à travailler sur son premier album et sort son 1er single en juin 2018 intitulé “Tout est beau”.

