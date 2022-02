Concert – Maya Kamaty Argenton-sur-Creuse, 19 mars 2022, Argenton-sur-Creuse.

Concert – Maya Kamaty Argenton-sur-Creuse

2022-03-19 – 2022-03-19

Argenton-sur-Creuse Indre

17 EUR Maya et son groupe ont trouvé le juste équilibre entre le côté organique et le côté électronique. Leur maloya réinventé n’appartient pas seulement à l’île de la Réunion mais il appartient aussi au monde. Pourtant, l’émotion vit dans le rythme, les messages dans les images, force vitale de la langue créole. Avec Pandiyé, son dernier projet, cette “femme consciente et obstinée, artiste, créole, fille de…”, selon ses propres mots, a trouvé le bon son le plus susceptible de sublimer sa voix puissante.

Qu’on le sache, Maya Kamaty est bien décidée à pousser plus loin les riches sonorités de son île et à faire chanter à sa manière la langue et l’âme créoles d’aujourd’hui.

Concert – Maya Kamaty, Musique du Monde

avantsceneasso@gmail.com http://www.avantscene-argenton.com/

Argenton-sur-Creuse

