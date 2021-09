Yffiniac Yffiniac Côtes-d'Armor, Yffiniac Concert – May Bugs Yffiniac Yffiniac Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Yffiniac Côtes d’Armor Concert du groupe de musique irlandaise May Bugs.

Concert gratuit dans le cadre de Culture commune. +33 2 96 72 60 33 Concert du groupe de musique irlandaise May Bugs.

Lieu Yffiniac Adresse Rue des Écoles Marché d'Yffiniac Ville Yffiniac