Concert – Maxs ZolA Scaër, 17 septembre 2022, Scaër.

Concert – Maxs ZolA

Espace Youenn Gwernig Scaër

2022-09-17 20:00:00 – 2022-09-17 23:59:00

Auteur, compositeur, Maxs ZolA se sert d’une actualité peu rayonnante pour en faire un véritable feu d’artifices mettant en valeur nos aspirations à faire la fête, à chanter à tue tête la joie d’être ensemble. Riche d’une expérience peu commune dans le domaine du spectacle et de la communication, Maxs nous embarque pour une soirée hors du commun pendant plus d’1H30. Maxs ZolA improvise et joue de vos « maux » avec ses mots bien à lui.

Une soirée de folie, magique et unique au cœur de vos plus tendres émotions, de vos rires enchantés…

Réservez vite au : 06 80 31 50 75

Maxs ZolA c’est 3 albums, une tournée dans tous les Zéniths de France avec la tournée Symphonie Équestre et le Cirque d’Hiver à Paris entre autres…

https://maxszola.wixsite.com/2020/recordings

N’attendez plus pré-réservez vos places pour le concert.

Bon de réservation sur demande par mp ou par mail : papillonglesbreizh@gmail.com ou encore par téléphone au 06-80-31-50-75 ou directement sur Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/papill-ongles-breizh/evenements/concert-maxs-zola

Bulletins bientôt disponibles dans vos magasins de proximité.

A très vite et au plaisir de vous retrouver pour cet évènement inédit et plein de charme.

Patricia FINK

