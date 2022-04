Concert Maxime PIOLOT et ses musiciens Porspoder, 18 juillet 2022, Porspoder.

Concert Maxime PIOLOT et ses musiciens Larret Chapelle St Léonard Porspoder

2022-07-18 17:00:00 – 2022-07-18 18:30:00 Larret Chapelle St Léonard

Porspoder Finistère Porspoder

Maxime Piolot chante avec des mots simples, des musiques graves et joyeuses, la joie d’exister et le courage d’affronter la réalité. Un autre regard sur la vie et sur la mort. Il chantera les chansons de son dernier CD ” Un autre regard ” et de son nouveau CD ” On se retrouvera”.

assocapwest@gmail.com +33 7 66 78 39 78

Larret Chapelle St Léonard Porspoder

