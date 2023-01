Concert : Maxime Le Forestier Nevers Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre

Concert : Maxime Le Forestier Nevers, 21 janvier 2023, Nevers . Concert : Maxime Le Forestier Bd Pierre de Coubertin La Maison Nevers Nièvre La Maison Bd Pierre de Coubertin

2023-01-21 – 2023-01-21

La Maison Bd Pierre de Coubertin

Nevers

Nièvre 45 45 EUR Maxime Le Forestier chante Brassens !

Rendez vous le samedi 21 janiver à 20h à La Maison à NEVERS.

Tarif : 30€ à 45€.

Réservation au 03.86.93.09.09 La Maison Bd Pierre de Coubertin Nevers

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Nevers Adresse Nevers Nièvre La Maison Bd Pierre de Coubertin Ville Nevers lieuville La Maison Bd Pierre de Coubertin Nevers Departement Nièvre

Nevers Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Concert : Maxime Le Forestier Nevers 2023-01-21 was last modified: by Concert : Maxime Le Forestier Nevers Nevers 21 janvier 2023 Bd Pierre de Coubertin La Maison Nevers Nièvre Nevers nièvre

Nevers Nièvre