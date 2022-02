Concert : Max Zita & Gospel Voices Chauny, 13 mai 2022, Chauny.

Concert : Max Zita & Gospel Voices Chauny

2022-05-13 – 2022-05-13

Chauny Aisne

18 Rendez-vous le vendredi 13 mai à 20h30 pour un concert gospel au Forum de Chauny.

12 chanteurs et 4 musiciens sur scène !

Précurseurs du mouvement gospel en France avec Gospel Voices et aussi créateur artistique et chef de chœur du concert original « Gospel pour 100 voix ».

Leur chemin a croisé des artistes de renom : Johnny Hallyday, Lara Fabian, Liz Mc Comb, Rhoda Scott… Par Marc Mondon Production.

Durée : 1h15

Tout public

Plein tarif :18€

Tarif réduit : 15€

Moins de 12 ans : 6€

Informations et réservations au 03 23 39 77 77 ou sur le site internet http://billetterie.ville-chauny.fr/

Rendez-vous le vendredi 13 mai à 20h30 pour un concert gospel au Forum de Chauny.

12 chanteurs et 4 musiciens sur scène !

Précurseurs du mouvement gospel en France avec Gospel Voices et aussi créateur artistique et chef de chœur du concert original « Gospel pour 100 voix ».

Leur chemin a croisé des artistes de renom : Johnny Hallyday, Lara Fabian, Liz Mc Comb, Rhoda Scott… Par Marc Mondon Production.

Durée : 1h15

Tout public

Plein tarif :18€

Tarif réduit : 15€

Moins de 12 ans : 6€

Informations et réservations au 03 23 39 77 77 ou sur le site internet http://billetterie.ville-chauny.fr/

Rendez-vous le vendredi 13 mai à 20h30 pour un concert gospel au Forum de Chauny.

12 chanteurs et 4 musiciens sur scène !

Précurseurs du mouvement gospel en France avec Gospel Voices et aussi créateur artistique et chef de chœur du concert original « Gospel pour 100 voix ».

Leur chemin a croisé des artistes de renom : Johnny Hallyday, Lara Fabian, Liz Mc Comb, Rhoda Scott… Par Marc Mondon Production.

Durée : 1h15

Tout public

Plein tarif :18€

Tarif réduit : 15€

Moins de 12 ans : 6€

Informations et réservations au 03 23 39 77 77 ou sur le site internet http://billetterie.ville-chauny.fr/

Forum Chauny

Chauny

dernière mise à jour : 2022-01-12 par