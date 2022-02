CONCERT MAX VANDERVOST « PATAFRICA » À BAUGÉ Baugé-en-Anjou, 25 février 2022, Baugé-en-Anjou.

CONCERT MAX VANDERVOST « PATAFRICA » À BAUGÉ Baugé-en-Anjou

2022-02-25 – 2022-02-25

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Six musiciens européens et africains explorent ensemble l’univers des instruments « pataphoniques » de Max Vandervorst. Scoutophone, guitare charbonnière, conservophone, bouteillophone bordelais, cannebasses, fers à repasser, spalafon champêtre, seront parfois accompagnés d’un saxophone. A travers l’emploi de cet instrumentarium « recyclé » et insolite, nous découvrons une véritable racine sonore commune aux différentes cultures, en deçà des styles et au-delà des cultures géographiques. Il en résulte un langage musical et scénique très personnel, faisant la part belle au geste spontané, l’improvisation collective, l’humour et la fête.

Avec (sous réserve de remplacement) Guillaume Codutti, Gwenael Dedonder, Ejaspapa Gnonlonfoun, Zenon Kasanzi, Pierre Spataro et Max Vandervorst.

Création des instruments: Max Vandervorst

Compositions: Pierre Spataro and Max Vandervorst

Arrangements: Patafrica

Régie: Claire Steinfort et Benjamin Pastenak

Production: Curieux Tympan asbl

En partenariat avec le Conseil Régional et le Conseil Départemental

Sur réservation

MAX VANDERVOST « Patafrica » à Baugé

ccra-accueil@baugeenanjou.fr +33 2 41 89 70 60

Baugé-en-Anjou

