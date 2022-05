Concert : Maurice !, 20 juillet 2022, .

Concert : Maurice !

2022-07-20 – 2022-07-20

Avec : Christophe Tarro-Toma : chant et guitare, Clément Depierre : contrebasse, guitare et piano, et Romain Jamard : accordéon et guitare.

Des textes qui fleurent bon le vécu sont au centre du projet, parfois militants, parfois plus intimes, d’hier et d’aujourd’hui et qui, à coup sûr, ne laissent pas indifférents ! Sur scène, des instruments classiques de la chanson (guitare, contrebasse, accordéon) sont enrobés d’une touche subtile de sonorités électro.

