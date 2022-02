Concert Mauresca Rue Jean-Marc Rouan,Fabrègues (34)

Concert Mauresca Rue Jean-Marc Rouan,Fabrègues (34), 4 mars 2022, . Concert Mauresca

Rue Jean-Marc Rouan, Fabrègues (34), le vendredi 4 mars à 21:00

Concert ” bouléguant” Musique reggae-ragga influencée hip-hop occitan . Alternant français et occitan , les paroles lucides , humanistes ,festives , révoltées , pacifiques et portées par des musiques décoiffantes réveillent les consciences aussi bien que les jambes . *source : événement [Concert Mauresca](https://agendatrad.org/e/34847) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

10€ – adhér 8€- gratuit -de 14 a

organisé par D’aicí d’alai Rue Jean-Marc Rouan,Fabrègues (34) Centre Culturel José Janson Rue Jean-Marc Rouan, 34690 Fabrègues, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T21:00:00 2022-03-04T22:30:00

Détails Autres Lieu Rue Jean-Marc Rouan,Fabrègues (34) Adresse Centre Culturel José Janson Rue Jean-Marc Rouan, 34690 Fabrègues, France lieuville Rue Jean-Marc Rouan,Fabrègues (34)

Rue Jean-Marc Rouan,Fabrègues (34) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//