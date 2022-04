CONCERT – MAUD LE PLADEC Metz, 29 avril 2022, Metz.

Metz Moselle

Comme dans les autres arts, les compositrices ont de longue date été effacées du processus de patrimonialisation. Dans cette nouvelle création, la chorégraphe Maud Le Pladec questionne le devenir féministe dans l’histoire de la musique. Autour d’œuvres de Kassia de Constantinople, Hildegarde von Bingen ou encore Lucie Antunes, six interprètes, à la fois à la danse et au chant, imaginent un langage qui s’articule autour du souffle, du chant et des sons. Ce travail de composition convoque des questions d’ordre social, culturel et politique, sur la manière dont les corps et les gestes s’inscrivent dans l’histoire, mais aussi sur les représentations intimes et collectives qui les accompagnent.

http://www.citemusicale-metz.fr/

CITÉ MUSICALE

