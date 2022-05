Concert : Mattiel + Ghost Woman

Originaire d'Atlanta, la chanteuse Mattiel présente son troisième album, "Georgia Gothic", enregistré dans sa Géorgie natale, dans un chalet perdu dans les bois. Un joyau dans la contreculture américaine, naviguant de façon épatante entre rock'n'roll des années 60, soul vintage, blues, folk americana et surf/psyché de la côte ouest pour un résultat fougueux au style indomptable. "Georgia Gothic mêle des éléments lo-fi avec des sentiments garage rock, pour un résultat à l'ambiance cinématographique. Ghost Woman est le projet du multi-instrumentiste Evan Uschenko. C'est en Alberta, dans la ferme de son enfance reconvertie en studio, qu'il enregistre ses chansons. Résultat : un cocktail lo-fi, à base de krautrock, entre guitares dissonantes et rythmes lancinants. Concert, [Rock], le vendredi 3 juin 2022 à 20h00 au Tetris.

