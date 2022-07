Concert Matthieu Saglio Veules-les-Roses, 15 juillet 2022, Veules-les-Roses.

Concert Matthieu Saglio

Eglise St Martin Veules-les-Roses Seine-Maritime Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

2022-07-15 20:30:00 – 2022-07-15

Veules-les-Roses

Seine-Maritime

Veules-les-Roses

Matthieu Saglio sera en concert à l’église de Veules les Roses, vendredi 15 juillet à 20h30.

Il est rarement présent sous nos cieux normands, profitons-en !

Avec des centaines de concerts dans une trentaine de pays à son actif, le violoncelliste et compositeur Matthieu Saglio présente un répertoire porté par son seul violoncelle, qui marie la tradition classique aux sons ramenés de ses rencontres aux quatre coins du monde. Il nous livre une série de compositions émouvantes où résonnent les échos

des cathédrales occidentales et des souks du Maghreb, du tango sud américain et du flamenco espagnol.

Entrée libre, participation libre

+33 2 35 97 64 11

