Concert Matthieu Chazarenc « Canto III » Salon de Musique Salon-de-Provence, mardi 19 mars 2024.

Avec Matthieu Chazarenc, on s’empresse d’ouvrir les fenêtres pour prendre sa dose de lumière et respirer à pleins poumons le jazz mélodique qui l’habite !

20h Première Partie Atelier de l’IMFP dirigé par Cyril Achard

Lucas Justin Batterie

Mathias Delacour Basse

Mattéo Astuzia Piano

Anaïs Cariou Guitare

Anne Piffard Violoncelle

Aya Ezzine Chant

Lillie Beauvallet Chant



Restauration possible avec Tradistreet (ex Les Fermiers Toqués) :)

Info et Résa au 06 95 55 09 86



21h Matthieu Chazarenc, du jazz lyrique et lumineux empreint de mélodies entêtantes

Matthieu Chazarenc, entouré de Christophe Wallemme, grand maître des élégances fondamentales à la contrebasse, Sylvain Gontard, en fin styliste du bugle et Laurent Derache à l’accordéon, qui donne ici de manière libre et lyrique, un nouveau souffle à la boîte à frissons , prépare après Canto (2018), Canto II Cançon (2021) son 3ème Opus sobrement intitulé Canto III qui sortira début 2024.



Matthieu Chazarenc batterie, compositions

Sylvain Gontard bugle

Christophe Wallemme contrebasse

Laurent Derache accordéon 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 20:00:00

fin : 2024-03-19 22:30:00

Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur salondemusique@imfp.fr

