Concert : Matteis et la musique de cour anglaise au XVIIe siècle

Soultz-Haut-Rhin, 24 juillet 2022

Ces musiques de danses à la frontière du répertoire dit « populaire », fortement favorisées par le baroque naissant, mêlent intimement musiques écrites et musiques improvisées. La suite de danses de Matteis et Playford est entièrement réalisée par l'ensemble d'après des recherches musicologiques.. et le bon goût des musiciens.

