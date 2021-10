Concert Mathilde Limal Les Simones Tiers-Lieu pour Vivre Mieux, 23 octobre 2021, Bagneux.

Concert Mathilde Limal

Les Simones Tiers-Lieu pour Vivre Mieux, le samedi 23 octobre à 20:00

Concert Mathilde Limal ———————- ### 23 OCTOBRE 2021 À 20:00 Venez découvrir ou redécouvrir la voix envoutante de Mathilde chez Les Simones avec des reprises et des compositions. Pour venir profiter de la soirée = prendre un billet gratuit par individu ➕ penser à amener de la monnaie pour remplir le “châpo” pour les artistes. Il y aura aussi de quoi boire et manger, *youpi ! on a une machine CB !! Concert en intérieur. (respect des mesures sanitaires). Billets : [www.lessimonescoop.fr/events/concert-mathilde-limal](http://www.lessimonescoop.fr/events/concert-mathilde-limal) Les simones c’est un [Tiers-lieu Les Simones Tiers-Lieu pour Vivre Mieux](https://www.lessimonescoop.fr/), Les Simones c’est un état d’esprit, une volonté de co-construire demain et s’épanouir dans un monde plus juste, plus sain, plus durable. Les Simones sont motivées, curieuses, à l’écoute, elles questionnent, inventent et agissent pour mettre les choses en mouvement.

gratuit sur inscription

Proposé par Les Simones Tiers-Lieu pour Vivre Mieux

Les Simones Tiers-Lieu pour Vivre Mieux 17bis rue blanchard Bagneux Bagneux Hauts-de-Seine



