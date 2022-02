Concert Mathilde Fernandez Salle de spectacle du Centre Wallonie-Bruxelles, 16 février 2022, Paris.

Dans le cadre de la soirée Hors les murs du FAME Festival de la Gaité lyrique, le Centre Wallonie-Bruxelles vous propose un concert exceptionnel de l’artiste Mathilde Fernandez !

Pour la troisième année, le Centre Wallonie-Bruxelles/Paris poursuit et développe son partenariat avec le Festival FAME, fondé et dirigé par Benoît Hické et Olivier Forest, dont la 8ème édition se tient du 16 au 20 février.

Productrice et chanteuse pop, Mathilde Fernandez est issue du milieu des arts visuels aussi bien vivants que plastiques. Apres deux EP «Hyperstition» et «Final Vegas» et trois ans d’activité intense au sein du duo ascendant vierge, monté avec Paul Seul (Casual Gabberz), Mathilde continue sur sa lancée avec un troisième EP; «sensible», un nouveau virage dans sa carrière.

A l’image des paysages électroniques et acoustiques sur lesquels elle glisse, Mathilde explore plus que jamais l’intime et le personnel au sein d’un univers qui projette la pop dans une théâtralité captivante et une émotion sans retenue, au plus près d’elle même.

Mathilde Fernandez collabore régulièrement avec des artistes aux profils aussi tranchés que le sien : Cécile di Giovanni ou encore La Femme. Elle combine les supports dans un geste radical maitrisé : performance, musique, vidéos, théâtre, danse, commissariat d’exposition… une philosophie illustrée a la perfection avec son nouvel EP «Sensible».

Salle de spectacle du Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue Quincampoix Paris 75004

