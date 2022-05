Concert: Mathieu Tétéu Porte-du-Quercy, 21 mai 2022, Porte-du-Quercy.

Concert: Mathieu Tétéu Domaine du Séguéla 734 route de Mascayroles Porte-du-Quercy

2022-05-21 20:30:00 – 2022-05-21 Domaine du Séguéla 734 route de Mascayroles

Porte-du-Quercy Lot

Les places étant limitées la réservation est obligatoire.

Le Domaine de Séguéla ouvrira ses portes à 20h: venez boire un coup à la buvette!

Le Domaine de Séguéla vous propose de venir découvrir un guitariste hors pair, Mathieu Tétéu. Sa guitare à 7 cordes vous transportera jusqu’au Brésil…

Guitariste, compositeur et arrangeur, 1er prix du conservatoire supérieur de Paris (CNSMDP) et titulaire du diplôme d’état de guitare classique, Mathieu Tétéu rencontre la musique populaire brésilienne en étudiant la guitare à 7 cordes et les percussions.

Après un premier album solo instrumental enregistré entre Paris et Rio de Janeiro aux cotés de prestigieux musiciens Brésiliens (Philippe Baden Powell, Sergio Krakowsky, Marcelo Pretto …) et entouré par la scène jazz parisienne, c’est dans un registre samba-jazz que Mathieu Tétéu impose la guitare à 7 cordes.

Membre dans de nombreux groupes brésiliens, et après 5 années de concerts (plus de 250 dates en Europe), il se produit aujourd’hui avec son projet solo pour notre plus grand plaisir.

+33 6 83 73 26 94

Mathieu Teteu

