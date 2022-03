Concert : Mathieu RAMAGE 36 rue du Port Tréhiguier Penestin Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Concert : Mathieu RAMAGE

36 rue du Port Tréhiguier, le samedi 16 juillet à 13:00

36 rue du Port Tréhiguier, le samedi 16 juillet à 13:00

Artiste rennais, auteur, compositeur, interprète, et surtout amoureux des mots. Pour découvrir leur univers : [(51) Mathieu Ramage – Le Temps De Me Laisser Couler – YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=P34p6WZMmAU)

Café l'Annexe 56760 Penestin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-16T13:00:00 2022-07-16T23:00:00

