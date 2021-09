Ruy-Montceau Ruy-Montceau Isère, RUY MONTCEAU Concert Mathaël Ruy-Montceau Ruy-Montceau Catégories d’évènement: Isère

RUY MONTCEAU

Concert Mathaël Ruy-Montceau, 18 septembre 2021, Ruy-Montceau. Concert Mathaël 2021-09-18 20:30:00 20:30:00 – 2021-09-18 22:30:00 22:30:00 Salle Henri Annequin 15 chemin de Marguinière

Ruy-Montceau Isère Ruy-Montceau EUR Mathaël, un duo de reprises pop-rock françaises et internationales réarrangées et revisitées en acoustique.

Le set est énergique et varié grâce à des titres connus de tous, ou plus intimistes.

Billetterie en vente à l’Office de Tourisme CAPI. k.plateau@ruy-montceau.fr dernière mise à jour : 2021-09-10 par Office de Tourisme CAPI – Porte de l’Isère

Détails Catégories d’évènement: Isère, RUY MONTCEAU Autres Lieu Ruy-Montceau Adresse Salle Henri Annequin 15 chemin de Marguinière Ville Ruy-Montceau lieuville 45.58747#5.37456