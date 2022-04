Concert Matéo Langlois

Concert Matéo Langlois, 30 avril 2022, . Concert Matéo Langlois

2022-04-30 18:00:00 18:00:00 – 2022-04-30 00:00:00 00:00:00 Pour célébrer le 1er Prix Jeune Public Ville de Caen de la 16ème édition de Chansons sans Frontières, le jeune artiste, également président de ce Jury, offrira un concert à l’Auditorium de la Bibliothèque Alexis de Tocqueville Pour célébrer le 1er Prix Jeune Public Ville de Caen de la 16ème édition de Chansons sans Frontières, le jeune artiste, également président de ce Jury, offrira un concert à l’Auditorium de la Bibliothèque Alexis de Tocqueville contact@chansons-sans-frontieres.fr +33 6 23 17 22 60 https://www.chansons-sans-frontieres.fr/ Pour célébrer le 1er Prix Jeune Public Ville de Caen de la 16ème édition de Chansons sans Frontières, le jeune artiste, également président de ce Jury, offrira un concert à l’Auditorium de la Bibliothèque Alexis de Tocqueville dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville