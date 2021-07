Saint-Astier Saint-Astier Dordogne, Saint-Astier Concert Master Funk – Copie Saint-Astier Saint-Astier Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Astier

Concert Master Funk – Copie 2021-07-09

Saint-Astier Dordogne Concert gratuit à 20h, place de la République.

Variété internationale : trio de reprises des années 80 à aujourd’hui.

