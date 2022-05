Concert – MASSTØ ( PowerSoul Trio ) au Kraken Pub, 21 mai 2022, .

Concert – MASSTØ ( PowerSoul Trio ) au Kraken Pub

2022-05-21 – 2022-05-21

★ Soirée PowerSoul Trio ★

Concert MASSTØ @ Le Kraken Pub – Samedi 21.05.2022

Coïncidence humaine et musicale, introspection et réalité romancée, depuis leur rencontre le PowerSoulTrio catalogue, archive et cueille la vie courante …

Propre à eux, une empreinte à trois, singulière et profonde se façonne dans le temps pour faire naître des compositions brutes, des scènes de vies dans lesquelles se croisent mauvaises rencontres, leçons d’amitiés et confessions amoureuses.

Une fratrie qui confronte une esthétique soulful, teintée de groove, sans limites de genres, à la croisée des cultures noires américaines, franche et en clair-obscur, incontestablement touché par l’étoile de l’espoir.

Kraken Pub

