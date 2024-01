Concert Massive Wagons + Deafslow Atelier des Môles Montbéliard, vendredi 22 mars 2024.

MASSIVE WAGONS Punk rock UK

Massive Wagons a été fondé en 2009 dans leur ville natale Lancaster, en Angleterre, par le chanteur Barry « Baz » Mills et le guitariste Adam Thistlethwaite. Le duo s’est inspiré de la résurgence du hard rock mené par des groupes tels qu’Airbourne et Black Stone Cherry, et leur affinité de toujours avec des groupes de rock classiques tels que UFO, Rainbow et Slade.

Comme le dit Classic Rock Magazine, le groupe est « passé d’une préoccupation locale à une conversation nationale », devenant un favori des fans de rock à travers l’Europe grâce à leurs hymnes pragmatiques, leurs concerts électrisants, leur travail acharné et leurs amusantes personnalités. 1er groupe du Lancashire à avoir atteint le Top 40 britannique, Massive Wagons a sorti son 6ème album « TRIGGERED ! », la suite tant attendue de l’album UK #9 « House Of Noise ». Ce dernier a remporté le prix du meilleur album britannique dans le cadre de The Rocks 2021 de Planet Rock et a décroché la 14e place des 50 meilleurs albums de 2020 du magazine Classic Rock.

« TRIGGERED ! » est sorti via Earache Records le 28 octobre 2022 et est disponible en précommande dans le monde entier sur earache.com/massivewagons sur un vinyle coloré limité, un vinyle noir, un CD signé, une cassette et téléchargement numérique. Après avoir lancé la saison des festivals avec un set enflammé au festival Call Of The Wild, et dans le cadre de la 2ème scène du Download Festival (où ils ont de nouveau partagé la scène avec The Darkness), Massive Wagons jouera plusieurs concerts et festivals au Royaume-Uni et en Europe tout au long de l’été 2023 du festival Kendal Calling au Royaume-Uni au Graspop Metal Meeting en Belgique et Rock In The City en Finlande.

DEAFSLOW Stoner FR

Groupe de Stoner Rock formé en 2019, Deafslow réunit quatre musiciens issus de divers projets à travers le prisme d’un son unique, mêlant amas de fuzz, riffs effrénés et mélodies psychédéliques. Leurs morceaux s’inspirent aussi bien du Doom des 70’s que du mouvement Grunge des 90’s. EUR.

Atelier des Môles 1 Avenue Gambetta

Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22



