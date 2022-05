Concert – Massilia Sound System, 25 juin 2022, .

Concert – Massilia Sound System

2022-06-25 – 2022-06-25

EUR 24 24 Concert de Massilia Sound System le samedi 25 juin au Tube à Seignosse.

Année après année, album après album, tournée après tournée, ils ont donné à Marseille une part de sa légende.

Combatifs et souriants, engagés et déconneurs, c’est bien eux ! On n’a pas souvent l’occasion de croiser des groupes comme Massilia Sound System, qui savent autant parler à l’intelligence que parler au cœur, convoquer l’imaginaire qui unit et le réel qui soude, faire danser les pieds et inviter les mains à fabriquer.

Ouverture des portes 18h30 ; début du concert 21h30.

Tarif unique : 24€

Infos et billetterie : www.le-tube-bourdaines.com ; https://my.weezevent.com/massilia-sound-system

+33 7 49 11 29 79

MarcelTessier-Caune

dernière mise à jour : 2022-05-23 par