Concert Massilia Reggae Club Place Porte Coucou Salon-de-Provence, samedi 16 mars 2024.

Concert Massilia Reggae Club Place Porte Coucou Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Le Massilia Reggae Club s’invite à Centrès pour une soirée placée sous le thème de la musique jamaïcaine !

Prince Tatou, fondateur du groupe Massilia Sound System et son actuel DJ Kayalik, vous feront traverser les époques grâce à leur sound system à l’ancienne, 100% vinyles.



Prince Tatou remontera le temps en ressortant les trésors de sa discothèque du ska, du rocksteady et le reggae des débuts. Une sélection de pépites musicales peu souvent entendues, dansantes, baroque et aussi nerveuses. Une musique libre et populaire, loin des clichés et des normes, le rythme des rude boys des ghettos de Kingston et des prolos des banlieues britanniques…



Retour vers le présent et même le futur avec l’un des plus grands Dj’s marseillais. DJ Kayalik vous happera par sa science des platines et sa sélection énergique du meilleur du reggae digital. Un son entre ragga et hiphop mixé avec talent et inventivité !



Massilia Reggae Club c’est donc l’occasion d’user ses souliers, un moment pour les boulégantes et les boulégants et non pas du reggae pour les fatigués ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:00:00

fin : 2024-03-16

Place Porte Coucou 160 Boulevard Lamartine

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur leportailcoucou13@gmail.com

L’événement Concert Massilia Reggae Club Salon-de-Provence a été mis à jour le 2024-02-09 par Office de Tourisme de Salon de Provence