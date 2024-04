Concert Mass Hysteria Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre, jeudi 5 décembre 2024.

Concert Mass Hysteria Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre Seine-Maritime

> Mass Hysteria [Metal]

25 ans de carrière pour Mass Hysteria ! Et ils ne sont pas prêts de s’arréter. Les métalleux français reviennent avec « Tenace », leur 10ème album dont la sortie est prévue en deux temps la partie 1 en mai et la partie 2 à l’automne.

Morceaux coup de point, influence trap sur d’autres et mash-up surprenants, « Tenace » est une combinaison unique de titres tour à tour poétiques, intimes ou engagés, aux productions accrocheuses. Après « L’Armée Des Ombres » (2012), « Matière Noire » (2015) et « Maniac » (2018), Mass Hysteria confirme qu’il est un groupe unique sur la scène metal française et européenne !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-05 20:00:00

fin : 2024-12-05

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

