Moselle Meisenthal 29 EUR Plus de 25 ans de carrière exemplaire ! Voilà ce que l’on peut écrire sans rougir concernant Mass Hysteria et qui ne surprendra personne. Ce qui est plus étonnant, c’est le regain de forme que connaît le groupe depuis une petite décennie avec un coup de turbo phénoménal depuis ses trois derniers albums : le résurrectionnel L’Armée des Ombres, l’encensé Matière Noire et le cataclysmique Maniac. Ce dernier donnant lieu à une tournée marathon « sold out » qui les a vu essorer les salles et festivals de l’hexagone, se payant même le luxe de figurer parmi les têtes d’affiche du prestigieux Hellfest et de s’offrir le Zénith de Paris en clôture de bal. Cerise sur le déjà fort copieux gâteau, le groupe récolte en 2019 ses deux premières certifications « or » (pour Contraddiction et L’Olympia), ce qui est rarissime pour un groupe du genre, français de surcroit… Mass Hysteria : Incassable ! cadhame@halle-verriere.fr +33 3 87 96 82 91 http://www.halle-verriere.fr/ Meisenthal

