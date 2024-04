Concert Masithi Gospel Grendelbruch, dimanche 28 avril 2024.

Réunissant près de 20 membres, cette chorale gospel présentera son registre de chants gospel traditionnels, mais également de négro spiritual et de chants africains.

Le groupe compte actuellement une vingtaine de choristes animés par la même passion se faire plaisir, faire plaisir au public et partager de beaux moments musicaux ensemble. Leur registre est constitué de chants gospel traditionnels, mais également de négro spiritual et de chants africains.

Tous reflètent la foi, l’espérance et la joie que nous partageons ensemble.

Sous la direction de Fanuel Apetcho EUR.

Début : 2024-04-28 17:00:00

fin : 2024-04-28 18:30:00

1 Rue du Mont Sainte-Odile

Grendelbruch 67190 Bas-Rhin Grand Est mairie@grendelbruch.fr

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile