Concert – Masanobu Nisigaki Crépy-en-Valois, 16 octobre 2022, Crépy-en-Valois.

Concert – Masanobu Nisigaki

Rue Gustave Chopinet Crépy-en-Valois Oise

2022-10-16 – 2022-10-16

Crépy-en-Valois

Oise

0 0 Pour clore la master class de guitare classique menée par Masanobu Nishigaki, le conservatoire Danse & Musique en Valois organise un concert exceptionnel du maître japonais.

Masanobu Nisigaki est un guitariste et luthiste, né à Kyoto. Il a étudié sous la direction d’Henri Dorigny au Conservatoire national de Nice et en est sorti majeur avec un éloge exceptionnel en 1971. Depuis, il est très sollicité pour donner des récitals ainsi que des master class. Véritable Homme-Guitare, il est le seul artiste au monde à proposer des transcriptions inédites des plus grandes œuvres musicales pour son instrument, conjuguant les arts avec poésie :

Un rêve. Ichimujin.

Dans le ciel de saphir

Une étoile.

Regarde vers le Nord

Homme de douceur,

Sur la ligne turquoise,

Déjà glisse un oiseau

De pur opale.

Participation au chapeau

Pour clore la master class de guitare classique menée par Masanobu Nishigaki, le conservatoire Danse & Musique en Valois organise un concert exceptionnel du maître japonais.

Masanobu Nisigaki est un guitariste et luthiste, né à Kyoto. Il a étudié sous la direction d’Henri Dorigny au Conservatoire national de Nice et en est sorti majeur avec un éloge exceptionnel en 1971. Depuis, il est très sollicité pour donner des récitals ainsi que des master class. Véritable Homme-Guitare, il est le seul artiste au monde à proposer des transcriptions inédites des plus grandes œuvres musicales pour son instrument, conjuguant les arts avec poésie :

Un rêve. Ichimujin.

Dans le ciel de saphir

Une étoile.

Regarde vers le Nord

Homme de douceur,

Sur la ligne turquoise,

Déjà glisse un oiseau

De pur opale.

Participation au chapeau

+33 3 44 59 21 97 https://www.musee-archerie-valois.fr/evenements/concert-de-masanobu-nishigaki/?idU=3

Crépy-en-Valois

dernière mise à jour : 2022-10-11 par