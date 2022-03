CONCERT : MARYSE ET JEAN-CLAUDE A NUBÉCOURT Nubécourt Nubécourt

CONCERT : MARYSE ET JEAN-CLAUDE A NUBÉCOURT
Foyer Rural 20 rue Raymond Poincaré Nubécourt

2022-05-15 15:00:00 – 17:00:00

Nubécourt Meuse Nubécourt Le duo M.J.C a été créé il y a environ un an. A l’accordéon Maryse et Jean Claude à la guitare. Leur répertoire se compose de titres allant des années 60 à aujourd’hui.

Vous pouvez voir quelques vidéos sur leur chaîne You Tube « Maryse et Jean Claude M.J.C »

Organisé par le foyer rural de Nubécourt. +33 6 86 34 04 55

