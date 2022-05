Concert Maryline ROLLET et Rémy BORONAT – samedi 4 juin 2022, 4 juin 2022, .

2022-06-04 – 2022-06-04

SAISON CULTURELLE PRIEURE DE MARAST. Duo Chanson Française le samedi 04 Juin 2022 à 20h30. LETTRE à CELLES Maryline ROLLET et Rémy BORONAT Ce spectacle rend hommage à ces femmes chanteuses qui, sur scène et dans leur vie, ont avec audace, fait usage de leur liberté et porté leur parole et celles des femmes dans toute l’histoire de la chanson. n nAutour d’anecdotes, d’aspects plus ou moins connus de l’histoire de ces artistes, le duo interprète un spectacle poétique et sensible, un hymne à la liberté de toutes les femmes. Comme une lettre en reconnaissance à la voie que ces chanteuses ont ouverte… n n​Le duo guitare/voix visite tour à tour Yvette Guilbert, Joséphine Baker, Edith Piaf, Barbara, Véronique Sanson, Catherine Ringer, Juliette Gréco, Les Brigitte, Jeanne Moreau… Entrée : 15 € (Tarif réduit 10 € pour adhérents Ass. Amis Prieuré – gratuit – de 12 ans)

