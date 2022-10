Concert Mary Lou Penmarch Penmarch Catégories d’évènement: Finistre

Penmarc'h

Concert Mary Lou Penmarch, 23 octobre 2022, Penmarch. Concert Mary Lou

396 rue Lucien Le Lay Bar Chez Cathy Penmarch Finistre Bar Chez Cathy 396 rue Lucien Le Lay

2022-10-23 – 2022-10-23

Bar Chez Cathy 396 rue Lucien Le Lay

Penmarch

Finistre Les 4 musiciens du groupe Mary-Lou ramènent de leurs voyages aux USA des cartes postales musicales qui, mélangées à leurs influences finistériennes, donnent cette coloration si particulière à leurs chansons, quelque part entre les québécois de Beau Dommage, Zachary Richard et Mark Knopfler. « Le folk est leur nourriture de base avec un grain de blues par-ci, une pincée de jazz par là, une poignée de rock, un soupçon de Tex Mex, un chouia de western, une graine de rythm’n blues. Sur ces ambiances, Mary et Jean-Luc concoctent leurs mélodies, tissent leurs textes, riches histoires d’amour et de temps qui passe, de nostalgie d’enfance et de jeu de rôles ». Sur réservation. Libre participation. +33 2 98 58 62 31 Bar Chez Cathy 396 rue Lucien Le Lay Penmarch

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Finistre, Penmarc'h Autres Lieu Penmarch Adresse Penmarch Finistre Bar Chez Cathy 396 rue Lucien Le Lay Ville Penmarch lieuville Bar Chez Cathy 396 rue Lucien Le Lay Penmarch Departement Finistre

Penmarch Penmarch Finistre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/penmarch/

Concert Mary Lou Penmarch 2022-10-23 was last modified: by Concert Mary Lou Penmarch Penmarch 23 octobre 2022 396 rue Lucien Le Lay Bar Chez Cathy Penmarch Finistre Finistre Penmarch

Penmarch Finistre