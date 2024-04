Concert Mary G & The Spring Folk Orchestra Le Tube Seignosse, vendredi 28 juin 2024.

Entre Americana et Folk Rock Californien, la musique de Mary G & TSFO est un voyage initiatique, une réminiscence des 70’s. Une longue balade sur les frontières du temps et des saisons. La bande son d’un Road Trip entre montagnes et océan, entre les Alpes et la Californie de Laurel Canyon.

Le vendredi 28 juin 2024 à 20h30, au Tube à Seignosse Océan.

Ouverture des portes à 19h30.

Retrouvez les au Tube, pour un show aux saveurs californienne.

Tarifs

– 15 € en prévente

– 20 € sur place

Tout debout.

Infos www.le-tube-bourdaines.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-28 20:30:00

fin : 2024-06-28

Le Tube Avenue des Arènes

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

